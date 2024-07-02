新納米塗層可根據不同建築情況，調整厚度及保護強度，塗層比傳統保護物料的厚度高三倍以上，具良好保護功能，減少收樓及驗樓階段出現玻璃窗崩花，以致需要更換的情況。另外，納米塗層亦具耐紫外線和耐水的特性，即使長時間受日曬雨淋，也不會因光老化而在建築物料表面留下殘餘物或因損壞而提早剝落，從而縮短清除工序及時間。

此外，塗層亦可剝下重複使用，有助減少廢料，更不含溶劑，不會釋放有害物質如揮發性有機化合物（VOCs），再加上物料透光度佳，工人在室內施工時亦無需開燈，解決了因大量包覆保護材料而導致的不透光問題。

納米及先進材料研發院首席業務總監沈文龍指，新技術能為建築材料提供更佳保護，並有助減少建築廢料和碳排放。這項創新技術標誌著科研機構與業界的緊密協作成果，為建築業帶來嶄新的高效益解決方案。

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