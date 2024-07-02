至於UNISTARS 絕對不能錯過的《BT21 Magic Recipe 快閃屋》，將率先分階段推出全球首次發售的 BT21 Magic Recipe 系列香港限定商品、BT21 meets Papery 推出獨特的 BT21 Magic Recipe 特別版永續生活時尚系列商品以及香港首發2024年推出的BT21 新品，款式接近300款。東薈城名店倉亦為各位CLUB CG會員準備了「仲夏魔法三重賞」，凡於場內消費滿指定金額，即可換領 BT21 與東薈城名店倉限定版禮品。BT21是由BTS防彈少年團成員和LINE FRIENDS成立，從最初的角色草圖由BTS成員創作，再經由LINE FRIENDS出手，搖身變成全球宇宙明星BT21。