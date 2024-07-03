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【睇樓手冊】柏蔚森I擁臨海景觀優勢

啟德跑道區住宅區已見雛形，部分項目更已經入伙；新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，踏入7月後即登場，成為下半年焦點全新盤；項目位處跑道區前段位置，坐擁臨海優勢，單位備有不少精心設計，打造成智能化與實用性兼具的居所。柏蔚森I擬短期內公布開價，並開放示範單位予公眾參觀，是次率先介紹該盤的兩房示範單位。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

由新世界發展及遠東發展合作、分3期發展的柏蔚森，合共提供1305伙，樓盤名稱貫徹新世界旗下「PAVILIA COLLECTION」系列，包括北角柏蔚山、大圍柏傲莊等；柏蔚森則是該系列首個位於啟德跑道區的項目。

3期共1305伙 毗鄰郵輪碼頭

樓盤坐落於啟德承景街2號，毗鄰啟德郵輪碼頭，亦鄰近會德豐等合作的MIAMI QUAY、新地（0016）天璽‧海等大型屋苑。

是次率先推出的柏蔚森I，預計關鍵日期為明年8月，樓花期長約13個月，由第5、6座組成涉291伙，提供1房至3房單位，另有小量特色單位，實用面積介乎234至560方呎，當中兩房、兩房連書房間隔的戶型，共有205伙，佔今期單位總數的70%，為項目的主打戶型。

單位景觀大致可分為三類，向東北、望觀塘避風塘的單位，景觀會較佳；其次為屋苑內園景；部分單位則外望旁邊MIAMI QUAY樓景，兩盤雖然有行人路分隔，但私隱度亦值得留意。

1期逾七成單位屬兩房設計

項目提供3個示範單位，其中主打的兩房單位，參照第6座6樓G室搭建，實用面積385方呎，入屋可見不設走廊位、增加實用性，樓層高度約3.15米，全屋以大自然交響曲為主題，用上不少木系元素，如大廳鋪設木紋地磚，家具亦以木色作飾面，營造清新氛圍。大廳開則四正，可放置三座位梳化。 

樓層高度3.15米 空間感理想

客廳外連約40方呎露台和工作平台，交樓附送的洗衣乾衣機亦設於此，亦預留空間可擺放小型家電，露台設有兩組晾衣杆方便晾衣，設計窩心，單位前臨海濱長廊，預料可瀏覽避風塘景色。兩間睡房分置於客廳兩邊，面積均足夠擺放睡牀及衣櫃，其中一個房間設轉角窗，增加採光度。 

開放式廚房佈局亦花心思，將煮食位置設計加深至約760毫米，以增加工作枱面，亦備有觸感式調味架；浴室屬明廁，配備換氣暖風機，選用Kohler坐廁、盥洗盆及花灑潔具。

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