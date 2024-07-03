至於商舖租賃活動方面，林稱，雖然上季有國際品牌趁著租金回調在核心街區開舖，但相信它們取態仍傾向謹慎，下半年的租賃需求將繼續以內地零售和餐飲品牌為主。

另外，該行又指，今年次季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得正31.8萬方呎，帶動上半年錄得約正58萬方呎的淨吸納面積。新租賃活動方面，次季新租賃面積錄964,500方呎，比去年同期上升約70%，當中以九龍東及中區佔比最高，分別佔本季新租賃面積33%及22%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，今年次季度本港甲廈共錄約5,660萬方呎的已租賃面積，與2020年末5,640萬方呎相若，反映寫字樓市場需求在過去數年及疫情期間大致保持平穩，而待租率上升乃主要受過去幾年新落成甲級寫字樓推高所致。另一方面，現時平均租金水平已較2019年高峰回落約38%，企業若以相約的租金預算可以進駐質素更好的商廈作升級搬遷，相信優質寫字樓的去貨速度較快。

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