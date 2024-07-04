樓花期長約13個月、新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，今日公布首張價單，首批60伙折實均呎17188元，不但為全個跑道區折實均呎最平全新盤，亦是自中海外（0688）啟德1號於2016年，以折實均呎1.44萬元首推單位後，同區8年來最平首推折實均呎水平；其中1房戶折實入場價386.4萬元，料亦為啟德樓盤歷來最平。
新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，項目於周六對外開放示範單位及收票。遠東發展地產總裁方文昌形容，項目開價屬「開森放暑價」。
對上一個跑道區開價最低的新盤，已是去年10月、由嘉華國際（0173）等的啟德海灣，當時首批推208伙，折實平均呎價19798元，是次新盤低約13%。
新世界營業及市務（特別項目）副總經理陳冬陽表示，項目提供兩項付款方法，其中150天現金付款計劃，可享最高折扣率18%，建築期付款折扣率高3.5個百分點。可留意是，發展商為投資者安排提供「匠心租務安排」，發展商提供指定租客予買家，並訂立2年「死約」，保證買家可享有3.5厘租務回報。
首張價單的60伙，涵蓋1房至3房間隔，實用234至512方呎，折實價386.4萬至987.2萬元，折實呎價16008至19690元。
折實入場最低單位，為6座2樓J室，實用234方呎，1房間隔，定價471.3萬元，折實價386.4萬元、呎價16513元；折實呎價最低單位為5座2樓F室，實用400方呎，兩房間隔，折實價640.3萬元、呎價16003元。
其他報道