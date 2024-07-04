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柏蔚森兩年死約租金回報3.5厘 兩房呎租需近50元 

發展商為啟德跑道區柏蔚森I 提供「匠心租務安排」計劃予投資客買家，不論買家採用即供或建期付款買家簽署臨約時候放棄2%的自置優惠，而同一份臨約所購買的單位只能選擇同一優惠，買家亦需要付清單位樓價，才符合享有租務安排。

400呎兩房月租約1.9萬

在租務安排下，發展商會提供指定租客，與買家簽署兩年「死租」，租金定為樓價的3.5%，租客需每半年預繳租金，不需額外再支付按金，租金已包括差餉、地租及管理費，惟水、電、煤氣費等其他支出則不包括在內，買家亦不可更改租約內容。

以項目第5座2樓F室為例，實用400方呎兩房間隔，若買家採150天現金優惠付款計劃，並選用「匠心租務安排」，折實價為656萬元、呎價1.64萬元(16%折扣率)，在3.5%租務回報保證下，單位兩年內的每月租金將鎖定約19133元、呎租約47.8元，與跑道區的維港1號目前兩房單位每呎叫租相若。

買家可以於租賃期內隨時終止租約，須向租客支付2萬元行政費用，租客亦要按終止租約時間，支付0.5%至2%款項予買家，租約完結距離越近，相關款項越少。

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