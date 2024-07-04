發展局剛公布本季度賣地計劃，將推出1幅住宅官地，位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界，提供570伙。其他土地來源方面，市建局將推出九龍城啟德道/沙浦道重建項目，涉810伙，而私人發展重建項目涉及3個項目，提供410伙。綜合各個來源，本季土地供應合共可提供約1,790伙。
中原測量師行執行董事張競達表示，今年2月全面撤辣後，樓市由興奮期轉入平穩期，現時息口仍高企，建築成本亦高，樓價正處於調整期，加上貨尾量仍然高企，各種因素均影響發展商投地意欲及取態，對於下季政府只推一幅住宅地招標，可算配合市況，以一幅位於成熟地區，面積較細地皮去試探市場反應，減低流標風險，同時亦可起刺激市場作用。若強推土地去配合目標，發展商只會低價投標，亦會影響政府賣地收入。美國現時已經7次未有加息，息口見頂明確，本年內亦有機會開展第一次減息，屆時市場信心回升，料樓價亦會回穩，發展商投地氣氛相信亦會改善。
至於下季將推出沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，位於沙田第一城及愉翠苑等屋苑附近，預計可提供約570伙。地皮周邊發展成熟，配套完善，亦近鄰近鐵路站，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力，但因應近期市況亦將估值每呎樓面地價6,000元調低至5,000元，下調約16.7%，地皮估值約15.2億元。
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