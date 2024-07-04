moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

中原張競達：政府不強達賣地目標 小瀝源地估值調低17%至15億

發展局剛公布本季度賣地計劃，將推出1幅住宅官地，位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界，提供570伙。其他土地來源方面，市建局將推出九龍城啟德道/沙浦道重建項目，涉810伙，而私人發展重建項目涉及3個項目，提供410伙。綜合各個來源，本季土地供應合共可提供約1,790伙。

中原測量師行執行董事張競達表示，今年2月全面撤辣後，樓市由興奮期轉入平穩期，現時息口仍高企，建築成本亦高，樓價正處於調整期，加上貨尾量仍然高企，各種因素均影響發展商投地意欲及取態，對於下季政府只推一幅住宅地招標，可算配合市況，以一幅位於成熟地區，面積較細地皮去試探市場反應，減低流標風險，同時亦可起刺激市場作用。若強推土地去配合目標，發展商只會低價投標，亦會影響政府賣地收入。美國現時已經7次未有加息，息口見頂明確，本年內亦有機會開展第一次減息，屆時市場信心回升，料樓價亦會回穩，發展商投地氣氛相信亦會改善。

至於下季將推出沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，位於沙田第一城及愉翠苑等屋苑附近，預計可提供約570伙。地皮周邊發展成熟，配套完善，亦近鄰近鐵路站，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力，但因應近期市況亦將估值每呎樓面地價6,000元調低至5,000元，下調約16.7%，地皮估值約15.2億元。

其他報道

元朗洪水橋產業地本季推涉約600萬呎樓面

富豪．山峯本月開齋 4房2869萬沽出

海日灣II 兩房990萬沽 買家獲17%回贈

政府次季僅推1官地 首兩季供應僅佔全年目標30%

接管人放售海濱廣場 去年鄧成波家族降價至9億

ST‧GEORGE'S MANSIONS本月首錄成交 4房售9480萬

本地家庭2.8萬租海日灣3房 呎租32元

LINE FRIENDS 加持 MegaBox暑假生意額料增8%

元朗兩房租務旺 YOHO HUB兩房呎租41元見新高

話你知：地皮兩度易手 新世界等呎價1.38萬承接

柏蔚森I 折實均呎1.71萬 1房386.4萬起跑道區新低

發展局今午4:30公布今季賣地計劃

柏傲莊連天台特色戶租4.9萬 呎租57元

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款