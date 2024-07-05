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樓市淡靜CCL連挫3周 上半年累跌3.67%

樓市交投經過撤辣後的亢奮期後，近期已持續回落；具體反映6月10日至16日市況的中原城市領先指數CCL，最新報141.81點，按周跌0.69%，連跌3周合共1.88%，是6月11日新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期開價、6月12日恒指失守1.8萬點收市、6月13日美國聯儲局維持利率不變當周的市況。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，撤辣的利好因素已被完全消化，CCL比撤辣前143.02點低位，累跌0.85%。她表示，息口仍高企、銀行收緊按揭、新盤繼續低價促銷，在多個利淡因素影響下，樓市觀望氣氛濃厚，整體二手樓價走勢受壓向下，如CCL再跌1.81點或1.28%，便到達短期目標140點。

本周CCL 屬逾7年半、即約402周新低，重返2016年10月中水平；而今年上半年累跌3.67%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌25.89%。

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報142.46點，按周跌0.87%；CCL(中小型單位)報141.27點，按周跌0.79%；豪宅方面，CCL(大型單位)報144.54點，按周跌0.19%。

上述CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)，均齊跌3周，分別累跌1.63%、1.75%及2.50%。CCL Mass、CCL(中小型單位)齊屬逾7年半新低，重返2016年10月初、10月中水平；CCL(大型單位)屬近7年半新低，重返2017年1月中水平。

四大分區樓價則三跌一升，新界西CCL Mass報130.90點，按周跌1.79%；新界東CCL Mass報152.79點，按周跌1.69%，終止兩周連升。上述新界西、新界東指數，同樣重返2017年2月中水平。

港島CCL Mass報140.42點，按周跌0.97%，連跌兩周共1.48%，重返2016年8月初水平；九龍CCL Mass報140.87點，按周升0.28%，連跌兩周後回穩，重返2017年1月初水平。

 

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