該會指，條例設立法定機制，以憲報刊登「續期公告」形式為租契續期，免卻立法前個別業權人需要與政府逐一簽立新租契的繁複手續。條例更秉持現行土地政策，一般用途租契可獲續期50年而毋須補地價，只須每年繳納相當於應課差餉租值百分之三的地租。該會又相信，條例以清晰、有效率和有秩序地處理未來陸續到期的租契，有利於維持物業市場和營商環境的穩定性。

此外，條例訂定「續期公告」會於適用租契到期前6年刊憲。考慮到租契年期對業主、投資者、發展商，以至承造物業按揭的金融機構的重要性，商會認為政府若能更早公布續期安排，將進一步增強業權人和投資者的信心，為促進社會和經濟發展創造更有利條件。

另一方面，《條例》的續約機制不適用於特殊用途租契，其續期事宜會經諮詢相關政策局釐定，地政總署亦已於憲報刊登相關特殊用途租契清單，以備業權人參考。該會指，留意到有不少特殊用途租契承租人是長期服務社會的社福機構，因此期望政府可以在一般情況下均會為有關租契續期，鼓勵這些社福機構能夠安心發展，繼續服務社群。

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