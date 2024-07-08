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黃金海灣·意嵐折實均呎9988元 同區8年來首不足萬元推

樓花期長約16個月、旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段的項目黃金海灣·意嵐，今日公布首張價單，首批139伙折實均呎9988元，而206方呎開放式戶折實184.2萬元入場，為8年來再有新盤首推單位折實均呎低於1萬元，兼折實入場價低於200萬元。

翻查資料，2016年7月推出的屯門豐連，首張價單實用253方呎開放式戶，折實197萬元入場，而當時首批單位涉138伙，折實平均呎價約8826元。同區對上最低入場費新盤，要追溯至2019年「龍牀盤」菁雋，當時劈價後加推，128方呎納米樓折實約174萬元入場，折實實呎約1.36萬元。

206呎折實184萬 5年來同區最低入場

旭日國際開發部董事總經理李炳餘形容，項目是「黃金西餅價」，期望吸引更多「西餅客」（即大手客）入市，項目後日正式開放示範單位與公眾參觀，同日收票，預料本月內首輪開售。

首張價單的139伙，涵蓋開放式至2房間隔，實用206至444方呎，折實價184.2萬至436.9萬元，折實呎價8908至11889元。折實入場最低單位，為5B座8樓K室，實用206方呎開放式間隔，扣除最高折扣12%，折實價184.2萬元、呎價8942元；折實呎價最低單位為5A座5樓D室，實用444方呎，兩房間隔，折實價395.5萬元、呎價8908元。發展商向買家提供4款付款方法，其中120天現金優惠付款計劃的總折扣率為12% ，另發展商與中信銀行（國際）合作，向買家提供物業按揭。

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