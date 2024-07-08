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經絡：新香港人申一手按揭 比例增至近四成

美國總統大選將於11月舉行之際，經絡按揭首席副總裁曹德明認為，美國聯儲局最快今季減息，惟本港年內按息，料維持4厘以上水平，並預計全年樓花按揭將增逾兩倍及挑戰3年新高。

他特別指出，在特區政府撤辣後，新香港人申請按揭比例，將維持高水平，而經絡統計的新造按揭客戶中，新香港人比重，由2023年第1季的18.6%，增加至2024年第2季的29.2%，而申請一手物業的按揭客戶中，新香港人由2023年第一季的19.3%，增至今年第二季約36%。

他解釋，自從政府放寬辣招之後，新香港人與香港人的待遇一樣，吸引這類買家入市；而「高才通計畫」為香港提供專才，為港樓帶來新動力，已帶動租務市場。

另一方面，新盤續以低價開售，二手市場將持續受壓，曹德明估計，相比去年全年約73906宗，今年全年現樓按揭數字或下跌逾25%，料全年現樓按揭約55000宗；不過，樓花按揭有機會增加逾兩倍，預計全年樓花按揭宗數有望挑戰約5000宗（去年全年為1581宗）。

對下半年樓按市場，經絡按揭持審慎態度，因經濟未完全復蘇及息口持續高企，按揭市場於下半年仍然受壓。

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