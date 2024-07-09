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公司客入市飆升 總金額逾220億創近12年新高

2月尾撤辣後公司客入市個案即飆升。中原地產最新數據顯示，今年上半年錄得24,933宗一、二手私樓買賣登記，當中「公司客」佔780宗，較去年同期增加1.6倍及35%，創近5年新高。上半年整體公司買家入市金額更達220.65億元，創近12年新高。

當中公司客入市一手市場佔331宗，較去年同期的50宗大升5.6倍，為2012年下半年錄得873宗後的近12年最多。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場去年全年只錄89宗公司客入市個案，今年1、2月更只有9及6宗，但在撤辣後的3、4月已升至135及126宗。金額方面，上半年公司客入手新盤的總金額達143億元，佔比升至13%，同創12年新高。

至於最多公司客入市的新盤為港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸，涉及766宗一手登記中，有94宗屬公司客，比例12.3%；億元以上的超級豪宅市場中，上半年錄73宗成交，近半屬公司名義入市，其中筆架山緹外一幢別墅在撤辣後以10億元賣出，呎價及總價均為九龍區歷史新高，買家以公司名義購入，為今年全港最大宗公司客入市個案。陳永傑稱，目前整體公司買家比例只有約3%，與1997年超過15%、2010年未有辣招時一成以上仍相距甚遠。

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