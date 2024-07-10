項目將由置地公司負責管理，而港島壹號中心展示廳將於8月開放參觀，項目預計2025年第二季正式開業。

該公司指，項目位處歷史悠久的「香港第一號地段」，是商人詹姆斯．馬地臣 (James Matheson) 於1841年在香港投得的首幅公開拍賣土地，也正是「港島壹號中心」的名字由來，從1973至2019年間，上址為怡東酒店所在地，目前繼續由文華東方酒店集團持有。

項目由世界著名建築師事務所 Kohn Pederson Fox 擔任建築設計，而首席建築師事務所則為呂元祥建築師事務所，大廈外牆以交織起伏的玻璃窗設計，映照出維多利亞港海浪連綿的景致。

整幢建築將安裝最先進的空氣淨化系統，亦設有綠化天台和露台，為租戶提供煥發活力的場地。

文華東方酒店集團行政總裁 Laurent Kleitman表示，港島壹號中心承載著標誌性怡東酒店的歷史，不但揉合集團享譽全球的工藝、優雅和卓越服務，並注入現代創新原素，為香港辦公室市場引入獨特的商務空間，這個發展和投資項目，展現了集團對香港未來的承諾和信心。

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