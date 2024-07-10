相對近期樓價持續回落，住宅租金則持續向上，中原地研究部高級聯席董事楊明儀指出，6月中原城市租金指數CRI最新報120.28點，按月升2.17%，升幅是2016年10月、即約92個月以來最大；事實上，CRI連升4個月合共3.78%、升破120點，創54個月、即約4年半新高，重上2019年12月，即新冠疫情爆發前水平。可留意是，今年上半年CRI累升3.16%。