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6月私宅租金指數創4年半新高 重上疫情前水平

相對近期樓價持續回落，住宅租金則持續向上，中原地研究部高級聯席董事楊明儀指出，6月中原城市租金指數CRI最新報120.28點，按月升2.17%，升幅是2016年10月、即約92個月以來最大；事實上，CRI連升4個月合共3.78%、升破120點，創54個月、即約4年半新高，重上2019年12月，即新冠疫情爆發前水平。可留意是，今年上半年CRI累升3.16%。

楊認為，受惠學生及專才入市，租盤需求殷切，展望第三季CRI上試124點水平，料租金將繼續平穩上升約3%；今年6月CRI，比2018年8月128.01點歷史高位，僅相差只有6.04%。

反映大型屋苑租金的CRI Mass報126.17點，按月升2.29%，連升4個月共4.42%；CRI(中小型單位)報122.73點，按月升2.25%，連升4個月共4.03%。豪宅方面，CRI(大型單位)報104.20點，按月升1.46%。

上述三個指數單月升幅同樣擴大，CRI Mass重上2019年12月水平，CRI(中小型單位)重上2019年11月水平，CRI(大型單位)重上2023年10月水平。

6月四大分區租金均上升逾2%，新界西CRI Mass報149.52點，按月升2.65%，重上2019年9月水平；新界東CRI Mass報143.84點，按月升2.03%，重上2019年9月水平。市區方面，港島CRI Mass報114.91點，按月升2.24%，重上2020年7月水平；九龍CRI Mass報113.55點，按月升2.22%，重上2019年11月水平。

總結上半年，CRI上升3.16%，CRI Mass升3.43%，CRI(中小型單位)升3.37%，CRI(大型單位)升1.44%。

剔除豪宅屋苑後，在117個大型成份屋苑中，上半年有10個屋苑的實呎調整租金，上升達10%以上，租金升幅較多的為二線屋苑，如荔枝角宇晴軒升19.57；新浦崗譽‧港灣升15.21%；屯門市廣場升14.17%。

主要大型屋苑方面，租金升幅少於一成，天水圍嘉湖山莊升7.34%；荔枝角美孚新邨升6.98%；沙田第一城升5.24%；鰂魚涌太古城升2.26%。

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