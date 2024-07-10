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仲量聯行：政府需成立專責小組評估樓市風險 料負資產將突破10萬宗

樓價持續下滑，有業界擔心負資產宗數將大幅上升，呼籲政府成立小組評估樓市風險。仲量聯行認為，撤辣無法扭轉樓價的跌勢，利率高企及收緊按揭影響地產市場復蘇，仲量聯行香港主席曾煥平建議，政府成立工作小組協助樓市走出陰霾。曾煥平認為，今年下半年中小型住宅樓價料將下跌約10%，即使美國減息25至50個基點，也不太可能對香港按揭利率構成顯著影響。

本港負資產宗數有上升趨勢，仲量聯行估計，負資產個案將突破10萬宗，曾煥平建議政府推出救市措施以便面對跌勢，包括成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險，向首次置業人士提供低息貸款，以及對合資格的人才推出額外置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。

籲政府將住宅納入新資本投資計劃內

他補充，香港減息步伐不會跟隨美國，除非美國進入「瘋狂減息」時期，香港才會見到減息的曙光。樓價已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%，曾煥平表示香港住宅市場有危有機，樓市回調所帶來的危機，包括新盤庫存量高企導致發展商減價促銷調低價格以減輕庫存，息口高企導致發展商貸款成本高，被逼賣樓等。

另一方面，樓價回調所帶來的機會，則包括內地買家於撤辣後湧入本港樓市、為樓市帶求新需求，高才及學生推動租務市場活躍，租金回報率高，而人民幣貶值亦會吸引內地資金流入香港，並投入住宅市場。

 

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