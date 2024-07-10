本港上半年訪港旅客按年雖然增加64.2%，但港人出境人數卻較入境旅客多48.3%，同時旅客人均購物消費及用餐支出於今年首季較去年同期減少17.4%。仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂料，暑假及聖誕節假期間本地消費將進一步下降，遊客消費的全面復蘇亦需時。唐解釋 ，下半年核心區街舖和優質商場的租金升幅最多達5%，上半年核心區街舖租金上升3%，優質商場租金則上升 0.9%。商舖市場租賃交投仍呈兩極化現象，高檔品牌及大眾化市場的租客均傾向於一線購物街地段租舖，令核心區街舖空置率由去年底的11.6%略為改善至11.5%；相反，有些地段的商舖租金相宜，仍難以物色租客。

寫字樓租金下半年料最多跌5%

寫字樓市場方面，仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示，上半年寫字樓租賃市場疲弱，總租賃成交量較去年下半年減少28.1%，然而市場同期仍錄得50.2萬方呎的淨吸納量，主要是新商廈落成後預租的樓面獲得落實。 他估計，下半年寫字樓租金將最多下跌5%，而大型租戶則趁租金回落而物色寫字樓以提升辦公室質素，上半年2萬方呎或以上的租賃成交佔總成交量29%。

其他報道

6月私宅租金指數創4年半新高 重上疫情前水平

投資者連環放售皇九 高層戶1.85億放售呎價2.34萬

上嵐盡推最後33伙 呎價9800元起 較3年前劈價近四成

名日‧九肚山加推8伙 周日發價單賣

內地生1.52萬租天鑽1房 預付一年租涉18萬

海傲灣1房420萬元沽 業主5年料蝕逾四成

第一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛撤辣時賣平4%

銅鑼灣「港島壹號中心」明年開業 涉逾55萬呎樓面

柏蔚森I周六首輪開售201伙 暫累收3200票超額15倍

雨後1房連天台月租1.55萬破頂

內地生預付一年租21萬 承租藝里坊開放戶

【有片：睇樓手冊】西區尚逸擁雙港鐵站地利