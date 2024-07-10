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仲量聯行料下半年核心區舖租最多升5% 

隨著北上及離境旅遊風潮，本港消費力流失，拖慢香港零售業發展。仲量聯行認為，儘管放寬自由行和內地訪港旅客的購物免稅額對零售市場有支持作用，但香港零售市場仍不乏挑戰。 

本港上半年訪港旅客按年雖然增加64.2%，但港人出境人數卻較入境旅客多48.3%，同時旅客人均購物消費及用餐支出於今年首季較去年同期減少17.4%。仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂料，暑假及聖誕節假期間本地消費將進一步下降，遊客消費的全面復蘇亦需時。唐解釋 ，下半年核心區街舖和優質商場的租金升幅最多達5%，上半年核心區街舖租金上升3%，優質商場租金則上升 0.9%。商舖市場租賃交投仍呈兩極化現象，高檔品牌及大眾化市場的租客均傾向於一線購物街地段租舖，令核心區街舖空置率由去年底的11.6%略為改善至11.5%；相反，有些地段的商舖租金相宜，仍難以物色租客。 

寫字樓租金下半年料最多跌5% 

寫字樓市場方面，仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示，上半年寫字樓租賃市場疲弱，總租賃成交量較去年下半年減少28.1%，然而市場同期仍錄得50.2萬方呎的淨吸納量，主要是新商廈落成後預租的樓面獲得落實。 他估計，下半年寫字樓租金將最多下跌5%，而大型租戶則趁租金回落而物色寫字樓以提升辦公室質素，上半年2萬方呎或以上的租賃成交佔總成交量29%。 

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