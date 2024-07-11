moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

利嘉閣: 下半年一手買賣料下挫兩成至7300宗

港府2月底全面撤辣，一度帶動一手新盤成交量上升；利嘉閣研究部主管陳海潮表示，全面撤辣刺激下，上半年一手新盤銷情熾熱，惟購買力被消化及撤辣效應降溫後，下半年買賣登記量恐回落兩成，全年料可達1.64萬宗，按年仍多出六成。

利嘉閣綜合土地註冊處數據所得，今年上半年累積錄9,092宗一手私宅買賣登記，較去年下半年的4,116宗，增加近5000或1.21倍；至於同期物業登記總值，錄約1,109.26億元，較去年下半年的455.55億元，急漲逾653億元或1.43倍。今年上半年平均每宗一手私宅售價約1,220.04萬元，較去年下半年的1,106.77萬元，平均價升10%，主要受惠期內有不少豪宅盤開售所帶動。

按地區劃分，香港區上半年買賣登記量升幅最突出，領先另外兩區，主因是區內有大型全新盤開售，以及去年下半年基數較低之故；上半年在包括黃竹坑港島南岸BLUE COAST及同區餘貨晉環、揚海減價推銷下，港島區上半年累錄1,274宗一手買賣，按半年增加2.75倍；同期登記總額錄約282.60億元，按半年增2.13倍；平均每宗售價約2,218.2萬元，按半年減少16.6%。

九龍方面，上半年買賣登記量亦錄得逾倍的升幅，除因去年下半年基數較低外，發展商趁全面撤辣積極推盤，令九龍出現新盤百花齊放熱鬧局面；最終九龍區上半年整體一手登記量共錄得4,319宗，按半年升1.14倍，登記量罕有跑贏新界區；而期內涉及登記總額亦增1.46倍，共錄542.01億元，每宗均價1,254.94萬元，按半年升14.7%。

至於新界區，主要受惠元朗、將軍澳有大型新盤熱賣帶動；總結新界上半年整體一手登記量錄得3,499宗，按半年增加近一倍；期內涉及登記總額亦相應升97%，錄得284.65億元，即平均每宗均價約為813.52萬元，按半年微跌0.94%。

 按樓盤分類，在過去半年累錄買賣登記宗數最多的新盤，為新地（0016）元朗YOHO WEST 1期的700伙；其次是會德豐將軍澳日出康城SEASONS PLACE的586伙登記，而第三、第四位，分別是位處長實（1113）港島南岸的BLUE COAST、及鷹君（0041）何文田朗賢峯IIB期，分別錄565宗、514宗。

 陳海潮指出，上半年受惠全面撤辣，一手買賣一度爆升，惟購買力及消息逐漸被消化後，交投量回歸平靜，而美國暫未落實減息，加上經濟、股市表現未如理想，銀行按揭取態亦較審慎，恐窒礙下半年一手交投。綜合上述因素初步估計，下半年一手私宅買賣登記或從上半年高位回落近兩成，下試7,300宗水平，料按月平均約1,200餘宗左右。全年則料錄1.64萬宗，較2023年的1.02萬宗仍多出六成。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款