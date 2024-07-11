利嘉閣綜合土地註冊處數據所得，今年上半年累積錄9,092宗一手私宅買賣登記，較去年下半年的4,116宗，增加近5000或1.21倍；至於同期物業登記總值，錄約1,109.26億元，較去年下半年的455.55億元，急漲逾653億元或1.43倍。今年上半年平均每宗一手私宅售價約1,220.04萬元，較去年下半年的1,106.77萬元，平均價升10%，主要受惠期內有不少豪宅盤開售所帶動。

按地區劃分，香港區上半年買賣登記量升幅最突出，領先另外兩區，主因是區內有大型全新盤開售，以及去年下半年基數較低之故；上半年在包括黃竹坑港島南岸BLUE COAST及同區餘貨晉環、揚海減價推銷下，港島區上半年累錄1,274宗一手買賣，按半年增加2.75倍；同期登記總額錄約282.60億元，按半年增2.13倍；平均每宗售價約2,218.2萬元，按半年減少16.6%。

九龍方面，上半年買賣登記量亦錄得逾倍的升幅，除因去年下半年基數較低外，發展商趁全面撤辣積極推盤，令九龍出現新盤百花齊放熱鬧局面；最終九龍區上半年整體一手登記量共錄得4,319宗，按半年升1.14倍，登記量罕有跑贏新界區；而期內涉及登記總額亦增1.46倍，共錄542.01億元，每宗均價1,254.94萬元，按半年升14.7%。

至於新界區，主要受惠元朗、將軍澳有大型新盤熱賣帶動；總結新界上半年整體一手登記量錄得3,499宗，按半年增加近一倍；期內涉及登記總額亦相應升97%，錄得284.65億元，即平均每宗均價約為813.52萬元，按半年微跌0.94%。

按樓盤分類，在過去半年累錄買賣登記宗數最多的新盤，為新地（0016）元朗YOHO WEST 1期的700伙；其次是會德豐將軍澳日出康城SEASONS PLACE的586伙登記，而第三、第四位，分別是位處長實（1113）港島南岸的BLUE COAST、及鷹君（0041）何文田朗賢峯IIB期，分別錄565宗、514宗。

陳海潮指出，上半年受惠全面撤辣，一手買賣一度爆升，惟購買力及消息逐漸被消化後，交投量回歸平靜，而美國暫未落實減息，加上經濟、股市表現未如理想，銀行按揭取態亦較審慎，恐窒礙下半年一手交投。綜合上述因素初步估計，下半年一手私宅買賣登記或從上半年高位回落近兩成，下試7,300宗水平，料按月平均約1,200餘宗左右。全年則料錄1.64萬宗，較2023年的1.02萬宗仍多出六成。