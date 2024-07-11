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ONE STANLEY首推4房豪裝複式戶 下周一起招標

建灝地產旗下赤柱現樓豪宅項目ONE STANLEY，上載新一份銷售安排，於下周一至下周四(7月15至18日)期間，以「每日招標、每日截標」形式推售第11座2 樓及3樓C室，為發展商首度推出4房4套複式豪裝大宅，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目同類型單位僅有6伙，惟只有上述單位附有裝修推售，料單位成交價可創項目分層戶新高。

鄭智荣續稱，項目迄今累售11伙，總成交金額逾9.56億元，集團將對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，料潛在加幅約10%至20%，又認為政府去年推出多項措施吸引海外人士來港，對本港豪宅市場有正面影響，引用代理行數據，今年上半年一手市場錄得約232宗、樓價5,000 萬元以上的成交，較去年下半年約72宗急升兩倍，並超越去年全年約230宗水平，指本港豪宅供應仍緊絀，料今年一手豪宅市場樓價將跑贏中小型住宅，估計全年錄得溫和升幅。

標售單位實用面積為2,566方呎，設兩個私人升降機大堂，2 樓為客飯廳層，大廳以長形橫廳設計，樓層高度達3.5米，外連露台，享廣南區海景；3樓為寢區，設4間套房，當中主人房與客廳同向，同樣望海景，房間空間寬敞，設有衣帽間，寢區放置特大睡床可三邊落床；主人套廁選用包括德國品牌 Villeroy & Boch 之洗手盤及座廁、意大利品牌Gessi 潔具等，並備有地暖系統。

廚房選用來自意大利品牌 DaDa 廚櫃、美國Sub-Zero雙門雪櫃，以及德國Gaggenau家電；天台面積廣達1,089方呎，設露天用餐區並備有燒烤爐。

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