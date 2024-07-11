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柏蔚森I 6日累收逾4100票 超額近20倍

啟德8年來首批折實均呎新低推售、新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，將於周六首輪開售價單198伙，另招標推售3伙頂層連天台特色戶。截至晚上7時，項目六日累收逾4,100個認購登記，按首輪價單銷售伙數計，超額認購近20倍，項目於明天下午2時截票，首輪開售當日即場進行抽籤。

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