文章日期：2024年7月11日 19:33
啟德8年來首批折實均呎新低推售、新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，將於周六首輪開售價單198伙，另招標推售3伙頂層連天台特色戶。截至晚上7時，項目六日累收逾4,100個認購登記，按首輪價單銷售伙數計，超額認購近20倍，項目於明天下午2時截票，首輪開售當日即場進行抽籤。
新世界營業及市務(特別項目)總經理何家欣指，是次項目網上入票系統由集團自家創新研發，可處理大量網上登記，令入票流程更有效率及彈性，準買家入票過程省時及環保，不少準買家表示網上入票流程流暢。
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