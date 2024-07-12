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CCL連挫四周 今年累跌逾4%

近期樓市氣氛持續淡靜，具體反映6月17日至23日市況的中原城市領先指數CCL，最新報141.24點，按周跌0.40%，屬連跌4周共2.27%，顯示樓價跌勢未止。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL已跌穿撤辣前143.02點低位後，走勢進一步向下，現時距離目標140點只差1.24點或0.88%，相信月內將會達到。

事實上，本周CCL屬近8年、即405周新低，重返2016年10月初水平，而2024年累跌4.06%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.18%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報141.80點，按周跌0.46%；CCL(中小型單位)報140.64點，按周跌0.45%；豪宅方面，CCL(大型單位)報144.30點，按周跌0.17%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)同樣齊跌4周，分別累跌2.09%、2.18%及2.66%。CCL Mass、CCL(中小型單位)齊為近8年新低，重返2016年9月底及10月初水平；CCL(大型單位)屬7年半新低，重返2017年1月中水平。

四大分區方面，港島CCL Mass報137.42點，按周跌2.14%，重返2016年6月中水平；九龍CCL Mass報141.09點，按周升0.16%，仍於2017年1月初水平徘徊。

新界方面，新界西CCL Mass報130.78點，按周跌0.09%，重返2017年2月中水平；新界東CCL Mass報153.11點，按周升0.21%，指數繼續處2017年2月中水平。

可留意是，八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價已率先跌超過三成，跌幅達31.03%；新界西跌27.03%；CCL Mass跌26.74%；新界東跌26.68%；CCL(中小型單位)跌26.45%；CCL跌26.18%；九龍跌25.72%，CCL(大型單位)跌24.84%。

 

 

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