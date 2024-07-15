旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，料明日上載銷售安排，最快本周六（7月20日）首輪開售。入票人士以來自新界西北區為主，用家佔約七成，大手客買家亦有至少三成，指不少買家有意購買2伙至4伙。

是次加推單位，包括43伙開放式戶、32伙兩房戶、5伙3房戶，實用面積204至653方呎，折實價189.7萬至703.6萬元，折實呎價9200至11905元。

入場單位為5B座10樓H室，實用204方呎開放式戶，折實價189.7萬元，折實呎價9299元；折實呎價最低單位為5B座8樓J室，實用215方呎開放式戶，折實價197.8萬元，折實呎價9200元。

辜錦波補充，加推單位有16伙折實樓價低於200萬元。

至於承造按揭方面，他指目前有約3、4間銀行願意為項目承造按揭，當中包括大型銀行。

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