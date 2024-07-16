新地已聯絡商戶延長營業時間，並將全天候播放各項奧運賽事，推廣期內，顧客可憑消費換領《盛夏印花賞》、《盛夏感謝祭》、《餐飲滋味賞》、《電車充電禮遇》以及《新地 x Chocotoy 限定版精品禮遇》等優惠。

新地租務部副總經理（租務）蘇蔭彪指出，大埔超級城今年4月、5月份營業額持平，商場已重新規劃逾10萬方呎樓面面積，分間出逾20間商舖，現時總商舖數目逾200間；今年亦引入逾30個全新品牌進駐，包括Nike、登山用品品牌The Overlander、泳裝品牌Arena、以及旅行品牌American Tourister等。另外，商場亦引入多個日系品牌，令商內日系品牌達約30個，其中包括首次登陸新界東北的藥妝店松本清、迴轉壽司店壽司郎、化妝品牌Shiseido等，日系品牌承租面積達13萬方呎，佔商場面積逾兩成。

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