二手交投氣氛持續放緩。利嘉閣助理分區經理周煇宏表示，荃灣愉景新城再錄蝕讓，為第2座極高層G室，實用面積495方呎2房設計，望市景，原業主以675萬元放盤，至日前累減57萬元或8%，以618萬元易手、實呎約12,485元；原業主於2022年以約788萬元買入單位，帳面蝕170萬元或約22%，連使費料實蝕約210萬元或27%。