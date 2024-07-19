本港樓價持續未見回升，具體反映6月24日至30日市況的中原城市領先指數CCL，最新報140.89點，按周跌0.25%，連跌5周合共2.51%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，近期發展商繼續以低價推售新盤，令二手成交受壓，惟CCL跌幅稍收窄，前周跌0.69%、上周跌0.4%、本周跌0.25%，但本周指數仍為近8年、約407周新低，重返2016年9月底水平。