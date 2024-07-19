本港樓價持續未見回升，具體反映6月24日至30日市況的中原城市領先指數CCL，最新報140.89點，按周跌0.25%，連跌5周合共2.51%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，近期發展商繼續以低價推售新盤，令二手成交受壓，惟CCL跌幅稍收窄，前周跌0.69%、上周跌0.4%、本周跌0.25%，但本周指數仍為近8年、約407周新低，重返2016年9月底水平。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報141.66點，按周跌0.10%；CCL(中小型單位)報140.40點，按周跌0.17%；豪宅方面，CCL(大型單位)報143.37點，按周跌0.64%。
上述CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)，同樣齊跌5周，分別累跌2.18%、2.35%及3.29%。其中CCL Mass、CCL(中小型單位)齊屬近8年新低，重返2016年9月底、10月初水平；CCL(大型單位)屬7年半新低，重返2017年1月中水平。
四大分區方面，三升一跌，新界東CCL Mass報155.44點，按周升1.52%，連升兩周共1.73%，指數處2017年3月初水平；港島CCL Mass報139.18點，按周升1.28%，連跌3周後反彈，指數於2016年7初水平；新界西CCL Mass報131.22點，按周升0.34%，終止兩周連跌，指數續於2017年2月中水平。