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新地旗下15個商場推出暑假推廣計劃 料人流及生意額增逾5%

四年一次的奧運會將至，許多商場紛紛推出活動。新鴻基地產（0016）旗下15大商場聯手推出總值近2000萬的盛夏推廣計劃，包括旗艦商場apm、大埔超級城等伙拍國際藝術家打造大型運動會場景；多區商場將全天侯直播賽事合共1000個小時，以及暑假優惠禮遇，冀推廣計劃帶動7月至8月人流及營業額有逾5%按年增長。 

新地將推出多個暑假優惠禮遇，包括在apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場及置富南區廣場推出《盛夏印花賞》，憑消費賺高達HK$240優惠券；並在apm推出日夜賞，賞冰凍飲品、賞醒神禮包；大埔超級城則有《盛夏感謝祭》、《餐飲滋味賞》等回應區內消費需求。而新太陽廣場及銅鑼灣wwwtc mall則有高回贈獎賞計劃，合共送出逾萬份禮遇。 

The Point會員於2024年7月26日至9月1日蒞臨apm以即日電子消費滿1200元，即有機會換領由南非3D專業插畫師Naydine Bosman設計的限量版《apm ! Sport Everywhere》雨傘。 而滿500元或以上即可換領新地商場 x Chocotoy 環保餐墊餐具套裝；另於大埔超級城滿300元或以上即可換領「大埔超級城x Chocotoy 手指滑板」乙個。

 

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