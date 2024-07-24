明報記者 江俊洋

攝影 鍾林枝

MOUNT POKFULAM由7幢洋房組成，實用面積3654至4810方呎，項目背靠龍虎山，鄰近香港大學。由屋苑駕車前往中環僅約10分鐘車程。發展商開放兩間連裝修現樓示範洋房，其中薄扶林道86C號洋房為董事屋，實用面積4802方呎，連地下樓高三層，設私家升降機，方便直達各樓層、地庫停車場及955方呎天台。

設7幢洋房 鄰近港大往中環方便

大廳空間偌大，分為客廳、飯廳、品酒區及茗茶區，飯廳放置長餐桌及餐椅，可供12人用餐，有玻璃吊燈點綴，突顯空間感。位於玄關的酒櫃連雪茄櫃是另一亮點，可收納約100支紅酒，為法國品牌Sensis為項目打造電動式酒架，只要按下按鈕，酒架可向上或向下移動。

法國品牌打造 電動式酒櫃成亮點

洋房設1731方呎前後花園，大廳對出的後花園外望薄扶林道一帶，設升降平台泳池，泳池深度最多約1.4米，不需使用時，可變回花園平台。廚房方面，設置中島提供充足備餐空間，配備多款名牌組合爐具、雙門雪櫃、咖啡機等家電。

示範洋房改裝成4房4套間隔，1樓為兩間套房及影音室，主人套房則位於頂層全層，寢區放置雙人牀綽綽有餘，並設兩個衣帽間，女主人衣帽間訂造多個高身衣櫃，備梳妝台。女主人衣帽間相鄰的主人套廁，淋浴間內設按摩池，另一邊還有桑拿房。

另一示範屋為薄扶林道86A號洋房，實用面積3724方呎，連前後花園、平台及天台等，大廳採用現代歐式奢華風格設計，以白色為主調，利用線條和燈光效果營造出現代感。大宅提供4間套房，分佈於1樓及2樓，天台設有泳池。

屋苑配備軍事級保安系統

值得留意是，項目所有洋房均設有三重保安裝備，保障住戶安全，外圍及花園裝設來自以色列的D-Fence壓力條。D-fence為軍事級保安系統，當受壓時會觸發警報，傳送到中央保安系統或屋苑保安處，另裝有電網、閉路電視等；室內窗戶裝有磁窗觸點及玻璃破碎感應器，當有人欲打破窗門入屋爆竊，會觸發感應器，通知住戶採取防範措施。