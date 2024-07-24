2月底撤辣後，發展商多個全新盤及貨尾銷情理想，惟貨尾量仍高企，據中原研究部於今年次季選取350個新盤統計，單位總數達131,455個，登記售出109,617個，貨尾量為21,676個，按季增加313個或1.5%。貨尾比重方面，今年次季錄16.5%，按季下降0.3個百分點，兩者分別為2003年第四季22,485個後次高，及2013年第四季17.3%後的第三高。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，貨尾量連續四季高企逾2萬個，由於上半年已急速吸納大量購買力，6月起承接力明顯放緩，料今年貨尾量將會維持2萬個以上水平。
按區域統計，九龍由於多個大型新盤推售，貨尾按季增加383個，現有10,198個，重上逾1萬個水平，創2000年有統計以來的24年半新高。當中紅磡及何文田分別增加344個及335個，主要因恒地（0012） 紅磡The Haddon、鷹君（0041）與港鐵（0066）旗下的何文田朗賢峯IIA期銷情略遜，並推高貨尾。
新界貨尾按季增加67個，現有9,121個，增幅來自將軍澳及元朗，按季多349個及293個，兩區分別有會德豐、港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS系列，及新地（0016） 元朗The YOHO Hub II；港島區貨尾則按季下跌137個，現有2,357個，當中長實（1113）及港鐵的黃竹坑港島南岸Blue Coast銷情理想，貨尾只增加57個。
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