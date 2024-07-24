小西灣藍灣半島錄得屋苑海景則王成交。世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，藍灣半島7座高層B室，實用811方呎，3房1套連工人套房間隔，望海景，原開價1331萬元，放盤不足一個月，經議價後以1,230萬元易手，累減約100萬元或8%，實呎15,166元。