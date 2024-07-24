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環海‧東岸4伙1房定價670萬起 5年劈價逾三成 

部分發展商為加快推售，將旗下新盤餘貨劈價。入伙數年、九龍建業（0034）位於紅磡的環海‧東岸，最新上載3張修訂版價單，涉及4個單位定價更改，全屬1A座高層D室、實用面積375方呎的1房戶，分布於25至32樓，4伙原來2019年定價955.7萬至1010.6萬元，下調至最新670萬至687.2萬元，呎價17867至18325元，減幅達30%至32%不等，不設額外折扣。

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