文章日期：2024年7月24日 19:52
部分發展商為加快推售，將旗下新盤餘貨劈價。入伙數年、九龍建業（0034）位於紅磡的環海‧東岸，最新上載3張修訂版價單，涉及4個單位定價更改，全屬1A座高層D室、實用面積375方呎的1房戶，分布於25至32樓，4伙原來2019年定價955.7萬至1010.6萬元，下調至最新670萬至687.2萬元，呎價17867至18325元，減幅達30%至32%不等，不設額外折扣。
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