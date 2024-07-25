美聯物業首席分析師劉嘉輝指，以最新MMI報4.17厘計算，當租金回報率上升至3.68厘，即代表未來本港銀行業只需減息0.49厘，屆時將重現供租平衡的「黃金交叉」。假如減息幅度超過半厘，「供平過租」的情況將慢慢重現，促使一批租客「轉租為買」，同時令投資者加速入市步伐，為樓市提供新一波購買力。

布又指，「美聯樓價指數」本年截至7月22日樓價跌約4.02%，而美聯「租金走勢圖」上半年升約2.62%，令「租金升、樓價跌」的背馳情況亦進一步擴大。另外，6月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租約36.76元，按月升約1.1%，連升4個月，創逾4年半新高。料全年租金或升8%，若以每年變化計算，今年料創12年最大升幅。

來港升學人數增多，但宿舍供不應求，布少明表示，2023年全年香港學生簽證獲批數量錄得約6.21萬人，較2019年增加約48%，連升3年。然而大學宿位與2019年相比，數量僅增加約2%至近3.69萬個，令來港的學生需要租樓，變相刺激租務市場。

布又建議，如果買家想入市收租，可考慮租金回報率約4厘或以上屋苑，實屬「財息兼收」的首選。其中位於九龍灣的得寶花園及大圍的金獅花園租金回報率分別約4.61厘及4.52厘；屯門疊茵庭、沙田第一城、沙田中心、馬鞍山薈朗與將軍澳海茵莊園，租務回報率由4.01厘至4.25厘不等。

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