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Adidas不足10萬租金都地舖開Outlet 面積逾千呎 門外為跨境巴士站

內地客來港消費習慣與零售高峰期大不相同，部分核心區舖位租客亦有所變動，其中位於太子著名「婚紗商場」金都廣場地下、毗鄰跨境巴士總站的一個「轉角舖」，新近獲運動服裝店Adidas租用作Outlet，市場估計月租不足10萬元，較10年前謝瑞麟租用時的月租低超過一半。

上述舖位為太子彌敦道金都廣場地下G1A至G1C號舖，面積約1104方呎，業主原以約11萬元招租，呎價約100元水平。物業最新經已租出，估計租金不足10萬元水平，呎租不足100元。就現場所見，舖位已進行裝修，並已加上Adidas品牌標誌及「OUTLET」的字眼，估計快將開業。

較10年前月租低逾一半

事實上，金都廣場多年來一直被稱為「婚紗商場」，無論地舖及樓上舖，均有大量與結婚相關的店舖開業，而上述舖位位於商場轉角位置，並毗鄰跨境巴士總站，是商場人流較旺的舖位，故2014年時就獲謝瑞麟以月租約21.5萬元租用，呎租約195元水平，而謝瑞麟一直承租至今年初結業。

阿信屋13.5萬租新康街舖低高峰六成

金都廣場樓高5層，總建築面積約45,512方呎，由金利豐（1031）主席朱李月華及「玩具大王」蔡志明等人於2009年以5.9億元購入，2019年曾有傳物業於市場放售，市值約15億元。

另一方面，過往主攻水貨客的上水一帶舖位，租金繼續大縮水。其中新康街94號地下，舖位面積約1000方呎，新近以月租13.5萬元租出，呎租約135元，舖位由759阿信屋租用。資料顯示，舖位過往曾由Colourmix於2014年起租用，2019年高峰期加租至約33.5萬元，現租金較高峰期低約60%。

怡和街舖10萬租 低兩年前三成

至於處於核心區的銅鑼灣怡和街香港大廈地下A1號舖及閣樓，人流一直暢旺，地舖面積約280方呎，另有280方呎閣樓，合共約560方呎，據悉，物業最新以月租約10萬元租出，呎租約178元。資料顯示，物業曾由化妝品店2012年以74萬元租用，而上手租客「絕味」於2022年以14.8萬元承租。換言之，舖位最新租金除較高峰期低86%，亦較兩年前上手租金低32%。

不過，部分「過江龍」食肆繼續攻港，當中以售賣牛肉飯聞名、為不少港人遊日時必訪的食其家（Sukiya），將首度進駐荃灣區。資料顯示，荃灣沙咀道298號翡翠廣場地下A、B號舖，最新由Zensho Hong Kong Co. Limited以月租24萬元租用，以舖位面積約2306方呎計，呎租約104元，而食其家過往就曾以Zensho Hong Kong Co. Limited租用舖位。

資料顯示，上述舖位曾由不同食肆租用，2018年則由救世軍以約24萬元承租，至2021年獲減租至22萬元，而食其家最新租金就與6年前救世軍首次租用時相若。

明報記者

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