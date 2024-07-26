地監局資料顯示，今年上半年共有77宗投訴個案，較去年同期上升8%，當中有15宗涉及一手住宅物業，佔比較高的是代理不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約），共26宗或34%。

上半年吊銷10個代理牌照

地監局期內亦合共巡查一手樓盤銷售點共249次，較去年同期減少49%，另巡查地產代理商舖526次，比去年同期增加13%，同時，地監局亦抽查網上物業廣告712次，及抽查有關遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定614次。

就上述所有巡查及抽查中，地監局發現51宗違規個案，較去年同期增加一宗，當中有3宗涉及一手住宅物業，去年同期則為4宗，主要違規性質分別為發出違規廣告（24宗）、沒有管有物業資料（12宗）及沒有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定（10宗）。

此外，地監局今年上半年合共160持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷10個牌照及撤銷18個牌照。

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