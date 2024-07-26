中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，一手搶去市場焦點， 二手成交淡静，部分業主不願低價出售，見租金持續上升而轉售為租，二手樓價呈拉鋸局面，料CCL短期於140點上下水平徘徊。CCL本周見近8年(408周)新低，重返2016年9月底時的水平，今年累跌4.35%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.41%，較撤辣前的低位143.02點跌1.55%。

上周上嵐貨尾單位及黃金海灣‧意嵐首輪即日沽清，對上一次首輪沽清的樓盤，為5月初推售的元朗The YOHO Hub II，反映發展商仍須以低價促銷策略方奏效。26日啟德柏蔚森III次輪銷售53伙及27日屯門黃金海灣‧意嵐次輪銷售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.24點，按周跌0.30%。CCL(中小型單位)報139.99點，按周跌0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌2.47%及2.64%，齊創近8年新低，雙雙重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)報144.97點，按周升1.12%。指數結束連跌5周，創7年半低位，重回2017年1月中水平。

四區方面，三跌一升。新界東CCL Mass報153.10點，按周跌1.51%，結束2周連升，指數處於2017年2月中水平。新界西CCL Mass報131.07點，按周跌0.11%，指數維持2017年2月中時水平。港島CCL Mass報139.16點，按周微跌0.01%。九龍CCL Mass報137.99點，按周微升0.02%。港九指數今周靠穩，指數分別重返2016年7月初及10月初水平。