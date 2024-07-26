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南灣海景高層戶連車位月租近10萬 料創屋苑新高

租務需求增加下，優質租盤租金見新高。美聯助理區域經理楊家俊表示，鴨脷洲南灣第2座高層B室，實用面積1,795方呎，原則兩房兩套間隔，享有海景，連1個車位，獲租客以月租9.78萬元承租，料創屋苑新高，實用呎租約54.5元。業主於2011年7月以約5,233萬元一手購入上述單位及1個車位，租金回報約2.2厘。翻查屋苑近年租賃成交，與上述單位同座同室的高層戶，實用面積同為1,795方呎，曾於2021年9月連車位租出，當時月租9萬元、實用呎租約50元。

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