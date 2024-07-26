文章日期：2024年7月26日 18:21
暑期內地生租樓需求增加，中原地產分區經理吳日榮表示，大埔天鑽最新錄8座低層H室，單位實用面積525方呎，2房間隔，議價後以1.86萬元租出，實用呎租35.4元。
新租客為一位內地學生及家人，業主於2019年以662萬元一手購入，租金回報約3.4厘。
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