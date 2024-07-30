晶苑集團為羅樂風旗下公司，過去曾涉足本港及內地房地產項目。晶苑投資首席投資官陳偉文表示，公司對本港私人學生公寓市場的發展持樂觀態度，未來一年將會在九龍區再新增學生公寓，提供多樣化住宿體驗，讓學生能在高質安全的環境下享受私人空間及共享空間的各種設施。Y.X定期與不同商戶機構及教育組織合作，在位於紅磡的Y83學生公寓的共享空間舉行各類研討會及活動，包括廣東話課程、職場工作坊及綠色地產創科挑戰賽等。

早前Y.X在宿舍內舉辦「職場求生術工作坊」，邀請職涯輔導服務創辦人、來自財富500強企業的主管、組織心理學家及企業顧問等專業人士教導如何建立個人品牌，提供職涯規劃的小貼士，並分享現時在香港金融行業工作的心得。另每位學生入住Y.X的學生公寓時會辦理住戶帳戶，以便收到由公寓發出的即時通知，及可在住戶的內聯網預約使用各類空間和設施。此外，學生出入房間及不同共享空間都需要拍卡開門，Y.X透過智能系統紀錄學生的出入數據，確保他們的生活安全。Y.X特別設有女性專屬樓層，並尊重學生的宗教信仰，會因應情況配合個別學生的日常需要。

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