市區上車盤近年樓價跌幅顯著。資料顯示，佐敦德成軒中層A室，實用319方呎，1房戶型，早前以430萬元沽出，呎價13480元，為屋苑最少3年來呎價新低。買家登記英文姓名屬普通話拼音，料具內地背景，原業主2022年555萬元購入，持貨約兩年帳面貶值125萬元或23%，連使費料原業主實蝕約150萬元或27%。