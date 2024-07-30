該局又指，雖然在香港進行物業交易，可直接由賣方／業主與買方／租客完成，但交易各方普遍會委託持牌地產代理放售／放租或介紹物業，並協助商議和完成交易，而儘管網上平台有大量介紹出租香港物業的資訊，但地監局希望警惕準租客，自行租樓涉及安全、業權及法律問題等潛在風險，由於持牌地產代理受地監局規管，故委託他們行事會有更佳保障。

地監局稱，持牌地產代理須與客戶簽訂《地產代理協議》，倘若在委託過程中，市民懷疑或發現持牌地產代理的操守有問題，可向地監局作出投訴。每位持牌地產代理會獲發一張A4大小的牌照（或網上版本）及地產代理證，代理證上載有其姓名、牌照號碼和牌照屆滿日期。此外，公眾亦可透過監管局網頁的「牌照目錄」（www.eaa.org.hk/zh-hk/Licence-list），以查核相關人士是否持有有效牌照。

其他報道

連方II 加推38伙 1房折實631萬入場

本月新盤成交1055宗 朗濤低座特色戶5063萬沽

陳文博︰今年「重整」派息 恒隆地產高派息率料維持數年 往後將參考同行

康怡3房租2.76萬 比舊租約上升逾一成

外國回流客租轉買 515萬購屯市兩房戶

五大代理向利奧坊 ‧壹隅一手買家贈運動課程禮券

長實趙國雄：下半年擬推黃竹坑啟德兩盤共涉逾800伙

恒地兩商場直播焦點賽事 料人流按年增15%

上半年一手投訴26宗 失實陳述/誤導佔最多

珀麗灣特色戶4.18萬租出 22年前一手買入回報7.5厘

晶苑未來一年再拓學生公寓 正洽商九龍部分項目

apm通宵直播奧運 市民捱夜撐張家朗衛冕金牌

映築兩房租1.9萬呎租59元 業主回報逾3厘

公司客3.3萬租太古城3房 一手業主享逾121厘租金回報

香島3房月租3.45萬 呎租39元