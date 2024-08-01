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中原按揭王美鳳：港最快年底減息 按息或回落至4厘以下

美國聯儲局凌晨宣布2024年第5次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續8次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近之美國通脹率回落至3%優於預期，美國通脹率回落及勞動市場發展放慢，美國議息聲明揭示9月啟動減息機會增加。

王美鳳預期美國年內減息次數或達2次，每次可達0.25厘合共半厘；基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，本港減息進程較大機會是，港元拆息HIBOR先逐步回落，拆息降至一定幅度後，本港最優惠利率(P)連帶按息將可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。

 

樓巿方面，王美鳳續指，今年樓市在首季撤辣後回穩，然而第二季利淡訊息增多令買家入市取態轉趨審慎，樓市交投出現回軟，第二季樓價平均跌4%但租金反升3%，樓價跌、租金升反映市場對實質住屋剛性需求仍大，但對樓市觀望選擇先轉買為租的人士增多；未來息率有機會回落之預期將逐步為樓市增添利好因素，美國9月份啟動減息機會增，港元拆息有望於第4季有所回落減低銀行及企業資金成本壓力，有利提昇銀行樓按取態積極性，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛。

 

 

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