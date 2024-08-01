文章日期：2024年8月1日 18:16
市場憧憬美國聯儲局下月減息機會大增，部份屋苑踏入本月隨即開齋。中原分行經理林頌宜表示，元朗尚豪庭3座中層A室，實用519方呎，兩房間隔，享東南開揚景觀，以585萬元易手，實呎11272元。買家為區內租客，因有感聯儲局9月減息機會增加而入市。原業主2020年5月685萬元買入單位，4年帳面蝕100萬元或15%，連使費料實蝕約135萬元或20%。
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