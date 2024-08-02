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CCL終止6周連跌按周微升 樓市陷悶局跌勢料不變

本港樓市近期陷悶局，具體反映7月8日至14日市況的中原城市領先指數CCL，最新報141.11點，按周升0.21%；本周指數主要反映7月13日啟德跑道區新盤柏蔚森I首輪銷售、及7月8日屯門黃金海灣‧意嵐公布首張價單，折實平均呎價創同區8年新低當周的市況。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，發展商減價推盤，首輪銷情理想，而且市場憧憬減息，樓市氣氛略為回穩。可留意是，CCL終止6周連跌，單周微升，指數近4周在140至141點徘徊，相信整體樓價跌勢不變，但下跌幅度緩慢。

事實上， 本周CCL仍處近8年低位，重返2016年10月初水平，而2024年累跌4.14%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.25%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報141.52點，按周升0.2%；CCL(中小型單位)報140.17點，按周升0.13%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊結束6周連跌，並同樣於近8年低位徘徊，重返2016年9月底水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報145.82點，按周升0.59%，連升2周共1.71%，續處7年半低位，重返2017年1月底水平。

四大分區樓價，則市區升、新界跌，港島CCL Mass報140.75點，按周升1.14%，於2016年8月初水平徘徊；九龍CCL Mass報138.79點，按周升0.58%，連升2周共0.60%，重返2016年10月中水平。

另一方面，新界東 CCL Mass報153.04點，按周跌0.04%，連跌2周共1.54%，維持2017年2月中水平；新界西 CCL Mass報129.53點，按周跌1.17%，連跌2周共1.29%，重返2016年12月中水平。

 

 

 

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