新地執行董事郭基泓表示，南京ifc是集團自1998年於香港首創ifc品牌後，第三度以ifc品牌塑造新商業地標。南京ifc商場以高端時尚為定位，匯聚168家高端零售、時尚服飾、珠寶腕錶、知名餐飲集團開設的餐飲品牌等，其中包括多家亞洲以及全球旗艦店，另有三成品牌更是首次進駐南京，逾五成品牌首度進駐河西中央商務區等。引入獨家首店不僅激發了市場經營活力，更將釋放強大的消費潛力，吸引更多品牌落戶南京，助力南京建鄴發展、打造高端消費新場景的美好願景。

南京ifc商場共有9層，樓面面積超過107萬方呎，匯聚眾多頂級奢侈品牌旗艦店，多間旗艦店的空間設計更創下全球或亞洲之首，如Chanel開設全亞洲唯一擁有戶外空間的雙層旗艦店，擁有高級珠寶和腕錶展示區、另Louis Vuitton最新設計風格的全國雙層旗艦店，特設生活藝術家具系列等。