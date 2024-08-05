明報記者 林可為

據政府統計處7月發表最新數據顯示，5月訪港旅客總數約339.84萬人次，按年升20%；中國內地仍是最大客源，約達262.61萬人次，佔5月整體訪港旅客總數77%，按年回升15%。值得留意是，5月同期訪港非洲旅客4835人次，按年升70%，增幅最為標青；歐洲旅客涉8.39萬人次，按年升52%；南亞及東南亞訪港旅客涉27.66萬人次，按年升49%，反映訪港旅客數量有不俗增長。

冀第四季整體入住率達六成

至於銅鑼灣Lanson Place，總共提供188間客房，標準客房日租約2500元起。李簡鳳玲指出，酒店於2022年第四季起、即疫情期間暫停營業，進行全面裝修及優化工程，歴時約16個月，總耗資額4億元，今年4月起重新營運。

是次大型裝修除翻新酒店各項硬件設備外，亦改裝部分房間，如將部分標準客房改成一套房間隔，同時加入更全面餐飲元素，可為客人提供早、午、晚餐服務（過往只提供早餐），而洋溢歐陸氛圍的餐廳，可為客人提供特別的用餐體驗。

不乏德俄等非英語系國家住客

李太透露，目前Lanson Place的住客除包括中國內地、亞太區和澳洲等傳統熱門地區外，亦不乏德國、俄羅斯等非英語系國家。她認為，香港具有聯通世界的獨特吸引力，酒店住客來自全球各地，顯示香港的國際化地位沒變。由於項目仍屬重新營運初階，集團目標是於第四季，整體入住率達六成。

內地商務客11萬長租特色客房

另外，Lanson Place頂層設有6間面積約900至2000方呎、屬一套房或雙套房設計的特色客房，主要目標客源是租期半年至一年的長租客，意向月租9.78萬至15.6萬元，其中一間1500方呎雙套房特色客房，日前以月租11萬元率先獲承租，租客為在港工作的內地商務客，租期1年。

不過，與永泰同系西灣河服務式住宅Waterfront Suites，有近八成租客為商務客明顯不同，Lanson Place目前的住客比例，旅遊休閒類別佔七至八成，其餘為商務客。

（發展商專訪）

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