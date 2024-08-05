雖然美國有機會下月起減息，但部分買家入市態度仍觀望，不少業主加大減價力度；中原副區域營業經理王勤學表示，過去周末兩天，元朗區錄得7宗二手成交，其中區內指標屋苑之一新元朗中心，單日錄2宗兩房戶成交，包括第4座低層G室，實用面積466方呎，原業主先叫價495萬元，議價後減27萬元或約5.5%，以468萬元成交、實呎10043元，料為屋苑兩房戶近8年新低；不過，原業主早於1994年以135.6萬元買入單位，持貨30年，帳面獲利332.4萬元或2.5倍。