業主於2014年7月曾以4.78億元購入5樓及27樓，其中5樓曾以每月約80萬元放租，每方呎叫價約48.8元；27樓曾以每月約51萬元出租，平均呎租約27元。

劉指出，One Harbour Square樓高28層，其中5樓為該廈唯一的飲食樓層，連約5,200方呎全海景平台，該樓層可分開作兩個舖位租用，其中1號舖約7,200方呎，連約2,719方呎平台；2號舖約9,196方呎，連約2,481方呎平台，單位可享臨海景緻，適合宴會廳、私人會所和各式餐飲經營需求。

另27樓全層合共約18,972呎，享280度無敵煙花海景，間隔實用方正，並具備獨立行政洗手間及獨立茶水間。

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