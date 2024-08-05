甲級商廈租金續跌，由中國生物製藥（1177）持有的觀塘海濱道181號One Harbour Square兩層，現以呎租約20餘元放租，較以往該廈最高租金折讓至少四成。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事劉少如表示， 上述放租物業為One Harbour Square的5樓、及27樓全層，建築面積分別16,396及18,972方呎，目前均已交吉，意向呎租約20餘元。
業主於2014年7月曾以4.78億元購入5樓及27樓，其中5樓曾以每月約80萬元放租，每方呎叫價約48.8元；27樓曾以每月約51萬元出租，平均呎租約27元。
劉指出，One Harbour Square樓高28層，其中5樓為該廈唯一的飲食樓層，連約5,200方呎全海景平台，該樓層可分開作兩個舖位租用，其中1號舖約7,200方呎，連約2,719方呎平台；2號舖約9,196方呎，連約2,481方呎平台，單位可享臨海景緻，適合宴會廳、私人會所和各式餐飲經營需求。
另27樓全層合共約18,972呎，享280度無敵煙花海景，間隔實用方正，並具備獨立行政洗手間及獨立茶水間。
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