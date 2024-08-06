上述兩個成交洋房，分別為駿嶺薈70及71號屋；資料顯示，其中實用面積4098方呎的71號洋房，上月以1.02778億元售出、實呎25,080元，買家以益星企業有限公司名義登記，公司董事包括信義玻璃創辦人李賢義兒子、今年獲頒授榮譽勳章的信義玻璃執行董事李聖根及其妻晏紫。

翻查資料，晏紫為前中國網球運動員，曾與鄭潔搭檔獲得2006年溫布頓女雙冠軍、2006年澳網女雙冠軍、2008年北京奧運女雙銅牌。

面積同逾4000呎 實呎均逾2.5萬

至於另一個售出洋房，為實用面積4087方呎的70號洋房，同於上月售出，成交價1.025億元、實呎同為25,080元。資料顯示，買家以駿裕亞太有限公司購入，公司董事包括李培埡及相關人士，而李培埡為李賢義的女兒。

事實上，特區政府2月底宣布全面「撤辣」後，市場錄得不少城中名人入市豪宅物業，當中最大手成交，為伯恩光學始創人楊建文上月斥資11億元，向本地老牌何氏家族購入山頂種植道46號豪宅項目全數4幢洋房，以項目總實用面積16,986方呎計，實呎約6.48萬元，成「撤辣」後一手市場最大銀碼成交。

撤辣後城中名人入市豪宅活躍

此外，已故歌星陳百強胞姐陳小儀及姐夫吳建國等，今年5月以5525.82萬元，購入龍光（3380）與合景泰富（1813）合作發展的鴨脷洲現樓豪宅凱玥的第1座中層A室，實用面積1956方呎4房雙套間隔，望海景，實呎28,251元。

大坑道豪宅2050萬沽 較兩月前平25%

不過，樓價再度回落，部分早前撻訂單位，以低價再售出。資料顯示，大坑道竹麗苑低層A室，實用面積1208方呎3房戶，原於今年5月以2750萬元連車位售出，惟最終取消交易，估計當時買家遭殺訂10%，連佣金料損手約330萬元，惟單位最新於上月再售出，連車位共作價2050萬元，意味較兩個月前賣平700萬元或25%，最新實呎16,970元，新買家以公司名義登記，暫未有公司董事等資料。

不過，上述單位原業主早於1992年以528萬元購入，以最新成交價計，帳面仍獲利1522萬元或2.9倍。

明報記者