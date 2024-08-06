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海日灣II特色戶2075萬沽 買家可獲17%回贈

一手市場以出售貨尾為主，億京旗下大埔白石角現樓海日灣II ，最新以招標形式售出1伙頂層連天台特色戶，單位為第8座20樓A室，實用面積1070方呎，3房1套間隔，連925方呎天台，成交價2074.9萬元，呎價19392元。

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