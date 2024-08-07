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禮頓山3房戶半億沽 3年兩度蝕讓

過去數年樓價反覆上落，有豪宅單位罕有錄得連續兩名業主均大幅蝕讓成交。市場消息指出，跑馬地指標豪宅屋苑禮頓山8座高層A室，實用1240方呎，3房1套間隔，以5000萬元售出，實呎40,323元。資料顯示，原業主姓劉，2022年8月6350萬元購入上述單位，現帳面蝕約1350萬元，但由於購入當時需付樓價15%、即925.5萬元買家印花稅，連其他使費料實蝕約2420萬元或約38%，為屋苑罕見大幅蝕讓個案。

碧華業主持貨9年蝕近千萬

值得留意，已故著名作家查良鏞（筆名金庸）遺孀林樂怡曾於2007年以2300萬元購入該單位，至2021年11月以6350萬元出售予一名時姓買家，帳面勁賺4050萬元或1.76倍，惟該時姓人士持貨不足一年，於2022年8月以原價6350萬元售予是次沽貨的劉姓人士，連同樓價15%辣稅及其他使費等，料實蝕約1320多萬元或約21%。換言之，林樂怡近3年前高價沽貨後，往後兩名業主均勁蝕離場。

買家無睇樓1728萬購帝景灣連約戶

九龍塘老牌豪宅屋苑亦錄蝕讓成交。中原副區域營業董事劉俊傑表示，九龍塘碧華花園5座低層B室，實用1607方呎，4房1套連工人套房間隔，享喇沙書院球場景，以2080萬元易手，實呎12,943元。原業主2015年2900萬元購入，帳面蝕820萬元或28%，連使費料實蝕約990萬元或34%，為屋苑最少3年來最大宗蝕讓成交。

美聯高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳帝景灣2座低層B室，實用986方呎，3房1套連雙儲物室間隔，單位連租約「無睇樓」，現以1728萬元沽出，實呎17,525元。單位現時月租4萬元，即新買家享約2.8厘租金回報，為屋苑今年暫時最大額成交。原業主2015年7月1486.9萬元一手購入，帳面賺約241.1萬元或約16%。

另外，富誠地產客戶主任曾遠東指出，黃大仙居屋啟德花園2座低層A室，實用612方呎，原則3房1套，現為兩房1套，以480萬元未補價易手，實呎7843元，屬屋苑最少3年來呎價首次跌穿8000元成交。原業主1999年6月175萬元向房協一手購入，持貨約25年帳面獲利約305萬元或約1.7倍。

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