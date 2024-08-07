明報記者 甘潔瑩

九倉回應指項目重新申請預售文件， 並更新預計關鍵日期為今年12月31日，而項目正進行上蓋工程，有關銷售部署將適時公布。翻查資料，龍翔道188號位於車水馬龍的龍翔道與獅子山隧道公路交界，九倉2018年1月以124.51億元投得，以每方呎樓面地價高逾2.85萬元計，創下九龍地王紀錄。至於新地啟德協調道10號第2期，即天璽．天2期，亦修訂了落成日期，由原先2025年6月30日，延期半年至2025年12月31日，涉及584伙。值得留意，天璽．天1期早於去年6月已獲批預售，涉及906伙。

萬科馬窩路兩期延4個月涉1247伙

此外，萬科香港與青建國際（1240）合作的大埔馬窩路項目，項目分3期發展，其中1期今年1月已獲批預售涉403伙，2期及3期則仍待批預售，共涉1247伙，該兩期延遲4個月至2026年7月底落成。今年2月底樓市「撤辣」，3至5月一手交投極活躍，唯自6月起交投大幅回調，發展商亦再度放慢申請預售樓花步伐。據地政總署最新公布資料，上月全港私樓再錄得零新增預售樓花申請，不但為「撤辣」後首見，亦為今年1月以來近半年第二次，也是自去年10月以來，10個月內第4度出現「零申請」。

首7月新增預售樓花申請跌27%

另據美聯統計，今年首7個月新增預售樓花申請涉4440伙，比去年同期6072伙減約27%。截至今年7月底，待批預售樓花同意書共28份，待批單位約13,443伙，較6月13,578伙，按月略減約1%。美聯首席分析師劉嘉輝表示，目前已批預售樓花、但尚未發售私宅共1.45萬伙，而目前累積貨尾約2.22萬伙，單計上述獲批未發售及貨尾已共達3.67萬伙，因此即使近數月無論新申請或獲批樓花的私宅單位均處偏低水平，但短期可推出新盤單位依然不少，相信發展商仍會採低價開盤策略。

此外，地政總署上月僅批出一份預售樓花同意書，為萬泰集團旗下大埔公路大埔滘段4138號項目，項目涉135個住宅單位，預計今年9月底落成，樓花期約兩個月，屬超短期樓花盤。上述項目由萬泰於2016年以11.82億元投得，以可建樓面約25.97萬方呎計，每方呎樓面地價4551元。