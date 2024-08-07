moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

9份預售樓花延落成 最長半年 上月預售樓花零申請 「撤辣」後首見

「撤辣」效應逐漸消退，發展商除減慢申請預售樓花同意書的步伐外，同時亦押後項目落成日期。本報綜合地政總署最新資料統計，截至今年7月底，共有9份預售花同意書延遲預計落成日期，涉及2949伙，其中涉及3份預售樓花屬九倉（0004）旗下九龍塘龍翔道項目，共涉133伙，分別延遲3至6個月至今年12月才落成。此外，新地（0016）啟德協調道10號2期，即天璽．天第2期亦延期半年至明年底落成。另上月亦再現零新增預售樓花申請，是「撤辣」後首見。

明報記者 甘潔瑩

九倉回應指項目重新申請預售文件， 並更新預計關鍵日期為今年12月31日，而項目正進行上蓋工程，有關銷售部署將適時公布。翻查資料，龍翔道188號位於車水馬龍的龍翔道與獅子山隧道公路交界，九倉2018年1月以124.51億元投得，以每方呎樓面地價高逾2.85萬元計，創下九龍地王紀錄。至於新地啟德協調道10號第2期，即天璽．天2期，亦修訂了落成日期，由原先2025年6月30日，延期半年至2025年12月31日，涉及584伙。值得留意，天璽．天1期早於去年6月已獲批預售，涉及906伙。

萬科馬窩路兩期延4個月涉1247伙

此外，萬科香港與青建國際（1240）合作的大埔馬窩路項目，項目分3期發展，其中1期今年1月已獲批預售涉403伙，2期及3期則仍待批預售，共涉1247伙，該兩期延遲4個月至2026年7月底落成。今年2月底樓市「撤辣」，3至5月一手交投極活躍，唯自6月起交投大幅回調，發展商亦再度放慢申請預售樓花步伐。據地政總署最新公布資料，上月全港私樓再錄得零新增預售樓花申請，不但為「撤辣」後首見，亦為今年1月以來近半年第二次，也是自去年10月以來，10個月內第4度出現「零申請」。

首7月新增預售樓花申請跌27%

另據美聯統計，今年首7個月新增預售樓花申請涉4440伙，比去年同期6072伙減約27%。截至今年7月底，待批預售樓花同意書共28份，待批單位約13,443伙，較6月13,578伙，按月略減約1%。美聯首席分析師劉嘉輝表示，目前已批預售樓花、但尚未發售私宅共1.45萬伙，而目前累積貨尾約2.22萬伙，單計上述獲批未發售及貨尾已共達3.67萬伙，因此即使近數月無論新申請或獲批樓花的私宅單位均處偏低水平，但短期可推出新盤單位依然不少，相信發展商仍會採低價開盤策略。

此外，地政總署上月僅批出一份預售樓花同意書，為萬泰集團旗下大埔公路大埔滘段4138號項目，項目涉135個住宅單位，預計今年9月底落成，樓花期約兩個月，屬超短期樓花盤。上述項目由萬泰於2016年以11.82億元投得，以可建樓面約25.97萬方呎計，每方呎樓面地價4551元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款