參考項目樓書資料，預計關鍵日期為下月30日。新地回應本報查詢時指出，YOHO WEST過去一年由於受惡劣天氣影響而令工程進度有輕微延誤，經項目認可人士評估後已確認最終預計關鍵日期為今年10月27日，有關情况已經以書面形式通知買家。該集團又指出，根據項目現時進度，預計將可於今年11月內分批發出收樓信。換言之，項目關鍵日期要順延約1個月。

去年底開售 累沽約1200伙

分兩期發展的YOHO WEST，共提供1976伙，是新地繼元朗YOHO系列、屯門NOVO LAND、天水圍WETLAND系列後，新界西北另一個大型新盤，其中第1期去年11月推出首批280伙，折實均呎10,888元。綜合市場資料，當時經過首4輪銷售，已累沽逾千伙，而選用建期付款高達97%，為近年罕見。項目迄今累沽約1200伙，佔該期1393伙約86%。

事實上，銷監局上月中發出《給業界的提醒》指出，如賣方察覺需根據買賣合約的相關強制性條文，延後預計關鍵日期以完成發展項目/期數，賣方應在切實可行的範圍內盡快主動與認可人士展開有關延期的討論。此外，賣方在批出延期後，也應在切實可行的範圍內，盡快更新經檢視售樓說明書所載的預計關鍵日期（毋須等到3個月期間屆滿），以及在該發展項目/期數其後的廣告載列經更新的預計關鍵日期。截至昨日，據一手銷售網資料顯示，發展商暫時未為項目更新售樓說明書。發展商昨晚回應指樓書將於本月內更新。

首批折實均呎近1.1萬開售

新地旗下部分項目亦引起市場關注，上周網上有帖文指該集團的屯門掃管笏項目（被市場稱為星堤2期）出現「爛尾」，甚至裁員。新地其後回應指集團與興勝創建（0896）合資發展位於屯門掃管笏的住宅項目，正因應市場變化作出設計改動，為此地盤進度及工序將會有所調整，亦不排除暫停部分工程，而新地亦將適時再就新設計向政府提交申請文件。

新地亦強調，沒有因項目調整而解僱任何員工，受影響的新地員工將獲安排調職至其他項目。上述地盤為屯門市地段第496號，位於管翠路及掃管笏路交界，目前未有申請預售樓花，項目佔地約23.6萬方呎，可建樓面613,570方呎。據新地2022至23年年報披露，項目將分期發展，首期已展開上蓋工程，預計2026年上半年起分期取得滿意紙或轉讓同意書。

明報記者